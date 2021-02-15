Источник: Алаба дал согласие на переход в «Реал»

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба с большой долей вероятности продолжит карьеру в Испании. Основным претендентом на подписание 28-летнего австрийца является мадридский «Реал», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

По информации источника, Алаба уже дал согласие на переход в стан «сливочных». Стороны вели переговоры с начала января и достигли устной договорённости о сотрудничестве. Давид подпишет с «Королевским клубом» контракт до лета 2025 года.

Давид Алаба является воспитанником мюнхенской «Баварии». В нынешнем сезоне австрийский футболист в 19 матчах немецкой Бундеслиги забил два гола. Действующий контракт Алабы с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, поэтому к «Реалу» он может присоединиться совершенно бесплатно, на правах свободного агента.

Ранее австриец несколько раз отвергал предложение «Баварии» по новому контракту, после чего в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с игроком. Transfermarkt оценивает Алабу в € 55 млн.