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«Ювентус» показал худший результат в Серии А за последние девять сезонов

«Ювентус» показал худший результат в Серии А за последние девять сезонов
Футбол / Италия 0
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В матче 22-го тура итальянской Серии А «Наполи» переиграл «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Победный гол в матче с пенальти забил Лоренцо Инсинье.

Как сообщает Football Italia, «Ювентус» показал худший результат за девять сезонов в Серии A. Туринский клуб набрал 42 очка после 21 тура, что является худшим результатом с сезона 2011/12. Подопечные Андреа Пирло одержали 12 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения за 21 тур.

«Наполи» набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Ювентус» (42) занимает четвёртое место. Лидером соревнований является «Интер» (50). В следующем туре «Наполи» встретится с «Аталантой», а «Ювентус» проведёт матч с «Кротоне».

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