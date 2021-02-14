Криштиану Роналду отреагировал на поражение «Ювентуса» в матче с «Наполи»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на поражение «Ювентуса» в матче с «Наполи» в чемпионате Италии. Встреча 22-го тура итальянской Серии А проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Победный гол в матче с пенальти забил Лоренцо Инсинье.
«Это поражение нас не сломит! Давайте поднимем голову и подумаем о чемпионстве!» — написал португальский нападающий на своей странице в «инстаграме».
«Наполи» набрал 40 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Ювентус» (42) занимает третье место. Лидером соревнований является «Милан» (49).
В следующем туре «Наполи» встретится с «Аталантой», а «Ювентус» проведёт матч с «Кротоне».
«Это был сомнительный пенальти». Пирло — о поражении «Ювентуса» в матче с «Наполи»
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