Криштиану Роналду отреагировал на поражение «Ювентуса» в матче с «Наполи»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на поражение «Ювентуса» в матче с «Наполи» в чемпионате Италии. Встреча 22-го тура итальянской Серии А проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Победный гол в матче с пенальти забил Лоренцо Инсинье.

«Это поражение нас не сломит! Давайте поднимем голову и подумаем о чемпионстве!» — написал португальский нападающий на своей странице в «инстаграме».

«Наполи» набрал 40 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Ювентус» (42) занимает третье место. Лидером соревнований является «Милан» (49).

В следующем туре «Наполи» встретится с «Аталантой», а «Ювентус» проведёт матч с «Кротоне».