В «Спартаке» рассказали, что мешает переходу Промеса

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о ситуации вокруг возможного трансфера нападающего «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб.
«Разногласий по трансферному соглашению между «Спартаком» и «Аяксом» нет, но «Аякс» не может согласовать условия расторжения контракта с Промесом. На текущий момент мы не можем на это повлиять. Надеемся, они договорятся», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).
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