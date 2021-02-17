Защитник «Уфы» Никитин одним словом описал Черчесова, Семака и других своих тренеров

Защитник «Уфы» Алексей Никитин коротко охарактеризовал тренеров, с которыми работал в молодёжной команде ЦСКА, «Енисее», «Амкаре» и своём нынешнем клубе.



— Гришин?

— Сильный.



— Черчесов?

— Справедливый.



— Гаджиев?

— Тяжело, нет одного по нему. Такой, с хорошей теоретической базой.



— Муслин?

— Непонятный.



— Колыванов?

— Не знаю, по Муслину и Колыванову тяжело реально.



— Перевертайло?

— Добрый дедушка.



— Гончаренко?

— Тоже несколько определений, тяжело что-то выбрать.



— Думал, ты скажешь «жёсткий».

— Ну, такой, скажем, тренер со стержнем. И, думаю, в футбольном плане очень умный.



— Семак?

— Интеллигентный.



— Евсеев?

— Весёлый.



— Рахимов?

— Жёсткий.



— Ну и давай бонусом: Газизов?

— Фартовый.

Полное интервью с Алексеем Никитиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.