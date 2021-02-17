Защитник «Уфы» Никитин одним словом описал Черчесова, Семака и других своих тренеров

Защитник «Уфы» Алексей Никитин коротко охарактеризовал тренеров, с которыми работал в молодёжной команде ЦСКА, «Енисее», «Амкаре» и своём нынешнем клубе.
— Гришин?
— Сильный.
— Черчесов?
— Справедливый.
— Гаджиев?
— Тяжело, нет одного по нему. Такой, с хорошей теоретической базой.
— Муслин?
— Непонятный.
— Колыванов?
— Не знаю, по Муслину и Колыванову тяжело реально.
— Перевертайло?
— Добрый дедушка.
— Гончаренко?
— Тоже несколько определений, тяжело что-то выбрать.
— Думал, ты скажешь «жёсткий».
— Ну, такой, скажем, тренер со стержнем. И, думаю, в футбольном плане очень умный.
— Семак?
— Интеллигентный.
— Евсеев?
— Весёлый.
— Рахимов?
— Жёсткий.
— Ну и давай бонусом: Газизов?
— Фартовый.
Полное интервью с Алексеем Никитиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 17 февраля 2021
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