Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Севилья» — «Боруссия Д». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Уфы» Никитин одним словом описал Черчесова, Семака и других своих тренеров

Защитник «Уфы» Никитин одним словом описал Черчесова, Семака и других своих тренеров
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Защитник «Уфы» Алексей Никитин коротко охарактеризовал тренеров, с которыми работал в молодёжной команде ЦСКА, «Енисее», «Амкаре» и своём нынешнем клубе.

— Гришин?
— Сильный.

— Черчесов?
— Справедливый.

— Гаджиев?
— Тяжело, нет одного по нему. Такой, с хорошей теоретической базой.

— Муслин?
— Непонятный.

— Колыванов?
— Не знаю, по Муслину и Колыванову тяжело реально.

— Перевертайло?
— Добрый дедушка.

— Гончаренко?
— Тоже несколько определений, тяжело что-то выбрать.

— Думал, ты скажешь «жёсткий».
— Ну, такой, скажем, тренер со стержнем. И, думаю, в футбольном плане очень умный.

— Семак?
— Интеллигентный.

— Евсеев?
— Весёлый.

— Рахимов?
— Жёсткий.

— Ну и давай бонусом: Газизов?
— Фартовый.

Полное интервью с Алексеем Никитиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021