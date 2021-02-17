Головин популярнее Миранчука и Кокорина. Итоги опроса в телеграм-канале «Чемпионата»

Полузащитник «Монако» Александр Головин стал победителем в голосовании среди подписчиков телеграм-канала «Чемпионата» за звание самого интересного российского игрока в Европе. Экс-хавбек ЦСКА набрал 62% голосов.
В опросе приняли участие 2663 человека, один человек мог выбрать несколько футболистов.
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук стал вторым в голосовании. Бывший игрок «Локомотива» набрал 43% голосов. Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин взял бронзу опроса, набрав 9% голосов. Последнее место занял хавбек «Валенсии» Денис Черышев, российский испанец набрал 8% голосов.
30-летний Черышев играет за рубежом во много раз дольше, чем все представленные выше футболисты, вместе взятые (24 года). Всю карьеру Денис проводит в Испании, он поступил в школу хихонского «Спортинга» в 1996 году. Головин переехал во Францию в 2018 году, Миранчук приехал в Италию в 2020 году, Кокорин присоединился к «фиалкам» в 2021 году.
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