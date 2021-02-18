Дубль Холанда помог «Боруссии» Д обыграть «Севилью»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» проиграла дортмундской «Боруссии». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 7-й минуте полузащитник «Севильи» Сусо открыл счёт. Хавбек получил передачу у штрафной, убрал защитника на ложном замахе и пробил с правой — рикошет от Хуммельса помешал Хитцу среагировать. Полузащитник «Боруссии» Махмуд Дахуд сравнял счёт, ему ассистировал Эрлинг Холанд. Затем сам Холанд вывел «Боруссию» вперёд.

На 43-й минуте Холанд оформил дубль. В концовке встречи форвард «Севильи» Люк де Йонг сократил разрыв в счёте до минимума.

Ответный матч пройдёт в Дортмунде 9 марта. Начало встречи — в 23:00 мск.