Холанд: хочу сказать «спасибо» Мбаппе. Его хет-трик в ворота «Барселоны» дал мне мотивацию

20-летний норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, отметившийся дублем в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с испанской «Севильей» (3:2), дал небольшой комментарий по матчу.

«Болельщики «Реала» хотят меня? Всегда приятно, когда тебя кто-то хочет! Сегодня я хочу сказать «спасибо» Мбаппе, потому что, когда я вчера увидел, как он оформил хет-трик в ворота «Барселоны»… Это дало мне дополнительный стимул и мотивацию», — приводит слова Холанда журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

В текущем сезоне Холанд принял участие в 25 встречах «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился 27 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

Напомним, что ответный матч пройдёт в Дортмунде 9 марта. Начало встречи — в 23:00 мск.