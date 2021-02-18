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Холанд: хочу сказать «спасибо» Мбаппе. Его хет-трик в ворота «Барселоны» дал мне мотивацию

Холанд: хочу сказать «спасибо» Мбаппе. Его хет-трик в ворота «Барселоны» дал мне мотивацию
Футбол / Лига чемпионов 0

20-летний норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, отметившийся дублем в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с испанской «Севильей» (3:2), дал небольшой комментарий по матчу.

«Болельщики «Реала» хотят меня? Всегда приятно, когда тебя кто-то хочет! Сегодня я хочу сказать «спасибо» Мбаппе, потому что, когда я вчера увидел, как он оформил хет-трик в ворота «Барселоны»… Это дало мне дополнительный стимул и мотивацию», — приводит слова Холанда журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

В текущем сезоне Холанд принял участие в 25 встречах «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился 27 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

Напомним, что ответный матч пройдёт в Дортмунде 9 марта. Начало встречи — в 23:00 мск.

Холанд установил рекорд ЛЧ, побив достижение Макая за «Баварию» 2004 года
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