Мостовой объяснил, почему считает «Краснодар» фаворитом в матче с загребским «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче «Краснодара» с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.



«Краснодар» был на сборах, готовился. Я видел одну игру против «Локомотива», где «Краснодар» проиграл со счётом 0:4. Вроде бы играли основной, но проиграли с таким счётом полурезервному «Локо». Может, была подготовка нагрузки к игре с «Динамо». В какой-то мере «Краснодар» должен быть фаворитом, всё-таки первая домашняя игра, погода должна быть нормальной, футболисты свежие.



Вообще, в эти два дня еврокубков из четырёх противостояний — три фаворита бездарно проиграли: «Барселона», «Севилья», «Ювентус». Конечно, в период пандемии всё накладывается друг на друга.



В основе постоянно играет Берг, Ари и в том году много травмировался. А вот Рамирес — основной левый защитник. Вообще, курс в клубе на свою молодёжь, а смотришь, девять иностранцев в составе. Но в свежести «Краснодар» должен иметь преимущество», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Кристиан Рамирес: «Краснодар» не ЦСКА, нам под силу справиться с загребским «Динамо»