Кристиан Рамирес: «Краснодар» не ЦСКА, нам под силу справиться с загребским «Динамо»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес высказался о предстоящем противостоянии с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.



«Мы не ЦСКА, нам под силу справиться с «Динамо». Я бы в принципе не стал сравнивать наши команды, потому что мы отличаемся. У нас разные стили игры, да и «Краснодар», как я уже отметил, находится сейчас совершенно в другом состоянии. У нас почти оптимальный состав, мы много работаем на сборах: уделяем внимание физическим аспектам, работаем на выносливость, в то же время не забывая про менталитет», — цитирует Рамиреса News.ru.



Первый матч между «Краснодаром» и «Динамо» состоится 18 февраля в Краснодаре. Ответная встреча пройдёт 25 февраля в Загребе. «Краснодар», набрав 30 очков в 19 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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