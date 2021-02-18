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Уткин: явление Месси и Роналду ещё не пересилено, но Мбаппе уже номер один

Уткин: явление Месси и Роналду ещё не пересилено, но Мбаппе уже номер один
Футбол / Лига чемпионов 0
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Известный блогер Василий Уткин высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Пари Сен-Жермен» (1:4).

«Большинство комментариев гласит: король умер, да здравствует король! Подразумевая, что команда Месси была разгромлена командой Мбаппе и что Месси в этом матче смотрелся неярко, а Мбаппе забил три гола. В принципе я за красивые заголовки, но эпоха-то меняется уже достаточно давно. И с Мбаппе уже практически всё ясно, и с Месси тоже многое ясно, хотя про него мы можем говорить столько, что тут собранием сочинений не ограничишься. Совершенно не могу согласиться с тем, что Месси уходит. Да, он сыграл неяркий матч, но вы же знаете, что Месси — это не про характер. Характер у него безусловно есть, но он игрок вдохновения. Месси вообще не игрок тела. Ему бывает просто неинтересно играть.

Вообще, это не эпоха Месси, это эпоха Месси и Роналду. Это явление ещё не пересилено, но Мбаппе уже номер один», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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