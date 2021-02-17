«Мбаппе сместил с трона Месси». В Испании восхищаются юным французом

Этим утром после минувших матчей 1/8 финала Лиги чемпионов в испанских СМИ всё про провал «Барселоны» на «Камп Ноу». Очередной крах в Европе, очередной кошмар для Короля Лионеля Месси – он просто потерялся на фоне Килиана Мбаппе, который оформил хет-трик и стал лучшим игроком матча по ударам и ударам в створ.

«ПСЖ» был лучше, но этого мало: матч сделал Мбаппе. В «Барсе» такого игрока не оказалось Куман снова не справился в большом матче. И да, где был Месси?

«Мбаппе устроил «Барсе» холодный душ, – пишет колумнист Mundo Deportivo Санти Нолла. – С января команда Кумана была в хорошем настроении и форме, но вчера рассыпалась от скорости и физики французской команды. Можно винить кого угодно, но это не решение. Великая правда, что «ПСЖ» предлагал, чего требует современный футбол: скорость и физическую форму, а «Барса» не смогла даже выйти на матч. Ничейный гол слишком сильно ударил каталонцам: они хорошо сыграли в первом тайме, но потерпели поражение, когда в игру включился юный и быстрый Мбаппе. Он победил в игре (и матче) против Месси, что вчера многие сочли облегчением для мира футбола».

«Cбитые Мбаппе»

«Это была ночь, чтобы оправдать себя в Европе, – пишут в издании Sport. – Чтобы вернуть утраченный престиж и похоронить призраков из не столь далекого прошлого. Да, «Рома» (3:0), «Ливерпуль» (4:0), Лиссабон (8:2)… Это был матч для великих игроков, демонстрирующих индивидуальность и лидерство. Когда же дело дошло до решающего момента, появился только Килиан Мбаппе. А рядом с ним джентльменская команда. ПСЖ, который без Неймара и Ди Марии обошёл «Барсу», казалось, играет во что-то другое. Это тактически два противоположных мира. …>

«Мбаппе раскатал «Барсу»

Месси играл, чтобы отпугнуть призраков Лиги чемпионов – соревнования, в котором «Барса» прошла путь от старых неудач до новых с момента своего последнего титула в 2015 году. Месси сыграл вчера вечером, чтобы стереть из своей памяти унижение против «Баварии». Месси пытался порвать с тем печальным и меланхоличным прошлым, которым Европа стала для каталонцев. Но он также играл против своего будущего. Его гипотетическое будущее в «ПСЖ», единственном клубе миллиардеров, который может позволить (наряду с «Манчестер Сити») подписать контракт с аргентинской звездой. Месси играл, чтобы узнать, сможет ли он по-прежнему быть счастлив на «Камп Ноу» или ему нужно бежать в Париж, чтобы заново открыть для себя утраченную иллюзию…»

«Мбаппе выбил Барселону, которая не была на себя похожа»

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«И снова команда Кумана громко рухнула перед теми, кто раньше только производил впечатление, а теперь терроризирует, подчиняет и уничтожает, – пишут в издании AS. – «ПСЖ» показал «Барсе» зеркало, отражающее дряхлое изображение из прошлого. Реальность упряма и жестока: великая «Барса» – это история. Мбаппе – это будущее. …>



Месси. Отношение аргентинца к европейским бедствиям действительно ставит под сомнение его доход, а уж тем более настойчивость его сторонников провозглашать его лучшим в истории. Ему снова не хватило энергии и лидерства, чтобы вытащить свою команду из грязи: его вклад в попытку «Барсы» не проиграть был ограничен реализацией пенальти, и в рамках глобального наказания, это лишь жалкая попытка спасти своих».

«Ураган Мбаппе», «Мбаппе царствует на руинах «Барсы»

«Вчера вечером всё внимание было приковано к Килиану Мбаппе и Лео Месси, – пишет Marca. – В начале встречи. Потому что, в конце концов, всё внимание было сосредоточено исключительно на молодом французском нападающем, оформившим легендарную ночь на «Камп Ноу». 16 февраля 2021 войдёт в историю как дата, когда Мбаппе стал неопровержимо лучшим кандидатом, чтобы сидеть на троне, занимаемым пока ещё Лео Месси. Француз показал все качества, которые позволяют ему сместить аргентинца с трона лучшего нападающего на мировой футбольной арене: скорость, мощь, контроль и решительность».

«Мбаппе взрывает «Барселону»

Мбаппе разгромил «Барселону». А нужен ли такому «ПСЖ» Месси? Киллиан сделал хет-трик и увозит из Барселоны мяч на память.

«Момент истории «ПСЖ» и всего французского футбола, – пишет France Football. – Потому что не каждый день мы побеждаем со счётом 4:1 «Барсу де Месси». Или по крайней мере то, что осталось от «Барсы» Месси. «ПСЖ» идеально подходит для выхода в четвертьфинал. Какое зрелище от войска Почеттино! …> Мбаппе… Выступление XXXXL, что мы от него и ждали. В отсутствие Неймара и Ди Марии он подарил команде победу своим хет-триком, а своей скоростью убил защиту «Барселоны».

И немного статистики Мбаппе, о котором так много говорят и пишут этим утром.



5 голов забил француз в последних двух матчах Лиги чемпионов. Столько же, сколько в предыдущих 15. А всего за 41 матч в ЛЧ у него 24 мяча и 16 ассистов.



Только Карим Бензема (18) и Тьерри Анри (12) забили больше, чем Килиан Мбаппе (10) среди французских игроков в плей-офф Лиги чемпионов. Но скоро он их обойдёт – тут уж нет никаких сомнений.



До Мбаппе три гола на «Камп Ноу» забивал Андрей Шевченко. Это было в 1997-м – Килиан ещё тогда не родился.



Мбаппе стал третьим лучшим бомбардиром всех соревнований в истории «ПСЖ», забив 111 голов. Впереди Эдинсон Кавани (200) и Златан Ибрагимович (156).