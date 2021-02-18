Уилфрид Заха: я открыт для предложений, хочу выигрывать трофеи

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха заявил, что хочет играть на высшем уровне и выигрывать трофеи, поэтому готов рассмотреть любую возможность перехода в более амбициозный клуб.

«Я выкладываюсь в «Кристал Пэлас», но я очень амбициозен, и все это знают. Я всегда буду отдаваться клубу на сто пятьдесят процентов, но я по-прежнему остаюсь амбициозным. Если будет возможность пойти на повышение, я готов её рассмотреть. Я хочу играть на высшем уровне и выигрывать трофеи, чтобы показывать их своим детям», — цитирует слова Заха Goal.

В сезоне-2020/2021 Уилфрид провёл за «Кристал Пэлас» 20 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 50 млн. В начале карьеры Заха выступал за «Манчестер Юнайтед», но закрепиться в основной команде «красных дьяволов» не сумел.