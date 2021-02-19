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«Уфа» подписала футболиста из Бурунди

«Уфа» подписала футболиста из Бурунди
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Олесунна» Парфе Бизоза продолжит карьеру в «Уфе». Российский клуб и игрок из Бурунди подписали контракт на 3,5 года.

«Футбольный клуб «Уфа» и норвежский «Олесунн» договорились о трансфере полузащитника Парфе Бизозы. Игрок сборной Бурунди подписал контракт на 3,5 года с клубом.

Парфе Бизоза является воспитанником норвежского клуба «Равн». На молодёжном уровне также выступал за «Олесунн» и «Херд». В марте 2020 года подписал профессиональный контракт с клубом «Олесунн». В сезоне-2020 Бизоза провёл за «Олесунн» 23 матча в высшей лиге первенства Норвегии, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Парфе с подписанием контракта и желает больших успехов в нашем клубе! Добро пожаловать!» — сообщает пресс-служба «Уфы».

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