«Наполи» сообщил, что Кулибали и Гулам излечились от коронавируса

Защитники «Наполи» Калиду Кулибали и Фаузи Гулам в ближайшее время смогут вернуться на поле. Как сообщает пресс-служба итальянского клуба в «Твиттере», оба футболиста излечились от коронавируса.



О заражении Кулибали COVID-19 было объявлено 5 февраля. Сообщалось, что сенегалец переносит инфекцию бессимптомно.



«Наполи», набрав 40 очков в 21 туре, занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая от замыкающего зону Лиги чемпионов «Ювентуса» на 2 очка и опережая «Аталанту» и «Лацио» по дополнительным показателям.



21 февраля подопечным Дженнаро Гаттузо предстоит сыграть с «Аталантой». Матч 23-го тура чемпионата Италии состоится на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Гаттузо: какой смысл «Наполи» выходить в следующий раунд ЛЕ, если нам некем играть?