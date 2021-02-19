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«Наполи» сообщил, что Кулибали и Гулам излечились от коронавируса

«Наполи» сообщил, что Кулибали и Гулам излечились от коронавируса
Футбол / Италия 0

Защитники «Наполи» Калиду Кулибали и Фаузи Гулам в ближайшее время смогут вернуться на поле. Как сообщает пресс-служба итальянского клуба в «Твиттере», оба футболиста излечились от коронавируса.

О заражении Кулибали COVID-19 было объявлено 5 февраля. Сообщалось, что сенегалец переносит инфекцию бессимптомно.

«Наполи», набрав 40 очков в 21 туре, занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая от замыкающего зону Лиги чемпионов «Ювентуса» на 2 очка и опережая «Аталанту» и «Лацио» по дополнительным показателям.

21 февраля подопечным Дженнаро Гаттузо предстоит сыграть с «Аталантой». Матч 23-го тура чемпионата Италии состоится на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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