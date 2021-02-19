Гаттузо: какой смысл «Наполи» выходить в следующий раунд ЛЕ, если нам некем играть?

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо отреагировал на поражение его подопечных в первом матче 1/16 Лиги Европы с испанской «Гранадой» (0:2).
«По игре с «Гранадой» очевидно, что нам не хватает завершения в финальной стадии. Создавали моменты и, безусловно, заслуживали большего. Сейчас нет смысла говорить о выходе в следующий раунд, так как приоритетом является вопрос с возвращением игроков после травм.
Мы только что потеряли Маттео Политано, так какой смысл выходить в следующий раунд, если у нас нет никого, кто мог бы играть? Всё, что мы можем сделать завтра, это посчитать, кто остался. Нам сейчас не хватает 10-11 игроков. Мы не можем сидеть здесь и плакать, нам просто нужно найти решение.
В футболе нет судьбы или предназначения, а есть только собственные ошибки. Мы совершали эти ошибки сами и были глупы, пропуская эти голы, поэтому заплатили за них высокую цену», — цитирует Гаттузо Football Italia.
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