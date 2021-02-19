«Ростов» готов отдать Саплинова и Тошевски в аренду в «Тамбов»

«Ростов» готов отдать в аренду в «Тамбов» до конца сезона полузащитника Александра Саплинова и нападающего Давида Тошевски, сообщает Sport24. К последнему есть интерес со стороны клуба РПЛ, а также команд из Норвегии, Польши и Швеции. Источники «Чемпионата» также подтверждают эту информацию.



Напомним, «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 млн рублей. 16 февраля стало известно, что клубы Российской Премьер-Лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.



«Тамбов» набрал в 19 матчах 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

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