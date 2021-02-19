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«Локомотив» убрал из календаря матч с «Тамбовом»

«Локомотив» убрал из календаря матч с «Тамбовом»
Футбол / Кубок России 0
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«Локомотив» убрал из календаря матч 1/8 финала Кубка России с «Тамбовом». «Железнодорожники» должны были провести первый официальный матч в 2021 году 21 февраля. Но появилась информация, что «Тамбов» снялся с текущего розыгрыша национального Кубка.

Напомним, «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 млн рублей. 16 февраля стало известно, что клубы Российской Премьер-Лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

«Тамбов» набрал в 19 матчах 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

Ситуация «Тамбова» будет рассмотрена на заседании комиссии РФС по лицензированию клубов
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