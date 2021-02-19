Вратарь норвежского «Будё Глимт» Хайкин: в России старая модель футбола

Российский вратарь норвежского клуба «Будё Глимт» Никита Хайкин поделился мнением о проблемах российского футбола.
«Я бы не сказал, что не хочу играть в российском футболе. Но в России старая модель футбола, там не играют в короткий пас, не выходят из обороны в атаку. Вот пример «Брюгге» — «Зенит». Старая модель футбола. Мы видели два разных стиля. Одна команда с бюджетом в три раза меньше другой. Одни играют в современный футбол, другие — в более старый. Даже сборная Англии пытается разыгрывать. Какая команда не пытается так играть?
Я считаю, что функционально в России игроки хорошо подготовлены. Бегут, всё нормально. Есть качественные игроки, очень хорошие. А модель футбола? Возможно, стоит вернуться к календарю другому. Нужны кардинальные перемены», — цитирует Хайкина «Рейтинг букмекеров».
Голкипер выступал в России за «Мордовию» и «Кубань», а также в молодёжных командах ФШМ «Торпедо» и «Динамо».
- 19 февраля 2021
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