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Уткин: в «Динамо» бьются за потные контракты, в «Краснодаре» эта мотивация отсутствует

Уткин: в «Динамо» бьются за потные контракты, в «Краснодаре» эта мотивация отсутствует
Футбол / Лига Европы 0

Популярный блогер Василий Уткин высказался о поражении «Краснодара» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с загребским «Динамо».

«Это не исчерпывающий критерий, но он важен. А кто за что играет? В „Динамо“ парни бьются за будущее. За свои мозолистые потные контракты. Это витрина. В „Краснодаре“ именно эта мотивация полностью отсутствует. Наоборот. «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королём».

Это не подмена анализа поражения, и вообще только один аспект проблемы. Но это важно. Модель «Загреба» успешно работает. В остальном — изобретать новый велосипед крайне увлекательно. Одна беда — незачем", — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ответная встреча в Загребе пройдёт 25 февраля. Начало — в 23:00.

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