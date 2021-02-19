Уткин: в «Динамо» бьются за потные контракты, в «Краснодаре» эта мотивация отсутствует
Популярный блогер Василий Уткин высказался о поражении «Краснодара» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с загребским «Динамо».
«Это не исчерпывающий критерий, но он важен. А кто за что играет? В „Динамо“ парни бьются за будущее. За свои мозолистые потные контракты. Это витрина. В „Краснодаре“ именно эта мотивация полностью отсутствует. Наоборот. «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королём».
Это не подмена анализа поражения, и вообще только один аспект проблемы. Но это важно. Модель «Загреба» успешно работает. В остальном — изобретать новый велосипед крайне увлекательно. Одна беда — незачем", — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Ответная встреча в Загребе пройдёт 25 февраля. Начало — в 23:00.
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