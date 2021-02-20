Сампаоли согласовал условия контракта с «Марселем»

Аргентинский специалист Хорхе Сампаоли возглавит французский «Марсель». Как сообщает Sport Mediaset, тренер уже согласовал контракт с клубом на 2,5 года.

По информации источника, к своей новой команде Сампаоли присоединится после завершения чемпионата Бразилии, где сейчас он тренирует «Атлетико Минейро».

Ранее Сампаоли тренировал «Сантос», сборную Аргентины, «Севилью», сборную Чили, «Универсидад», «Эмелек», «О’Хиггинс» и другие команды. Информация о том, что Сампаоли может возглавить «Марсель» появилась в начале февраля. Также французский клуб предлагал контракт Маурицио Сарри, но итальянский специалист отказался.

Зимой 2021 года тренер Андре Виллаш-Боаш покинул «Марсель». Французский клуб после 24 матчей занимает шестое место в Лиге 1.