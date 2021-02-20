Сергей Шустиков заключил контракт с казахстанским клубом

«Акжайык» заключил контракт с бывшим защитником «Торпедо» Сергеем Шустиковым, сообщает пресс-служба казахстанского клуба на странице в «Инстаграме». Соглашение 31-летнего футболиста с клубом рассчитано до конца 2021 года.



Сергей Шустиков выступал за «Торпедо» с июля 2015 года. В сезоне-2018/2019 помог команде выиграть первенство зоны «Центр» ПФЛ и выйти в Футбольную национальную лигу. В нынешнем сезоне ФНЛ Сергей Шустиков покорил отметку в 100 проведённых матчей за «Торпедо». В общей сложности защитник забил шесть мячей в 106 матчах за чёрно-белых. В декабре 2020 года «Торпедо» объявило о расторжении контракта с Шустиковым.



«Акжайык» в 12 матчах набрал 23 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы В первой лиги Казахстана сезона 2020 года. Лидером группы является «Атырау» (27).