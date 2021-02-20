«Саутгемптон» — «Челси»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

Сегодня, 20 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Саутгемптон» — «Челси».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты — Саймон Лонг и Адам Нанн. Резервный рефери — Саймон Хупер.



Лондонский «Челси» в 24 матчах набрал 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (56). В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» (оба — по 46 очков).



Матч первого круга «Челси» — «Саутгемптон» состоялся 17 октября 2020 года и завершился вничью со счётом 3:3.