«Рубин» отдал Климова и Косарева в аренду

«Рубин» отдал нападающих Кирилла Климова и Кирилла Косарева в аренду. Первый продолжит карьеру в «Тамбове», второй – в «Томи», сообщает пресс-служба казанского клуба в своём «твиттере». Форварды будут выступать за новые команды до конца сезона-2020/2021.
«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны еврокубков команду Леонида Слуцкого отделяет 5 очков, от зоны стыковых матчей — 14 очков. «Тамбов» в 19 матчах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Подопечные Александра Кержакова в 26 матчах набрали 17 очков и занимают предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Нижний Новгород» (58). Сезон в ФНЛ после зимней паузы возобновится 27 февраля. В первой встрече после перерыва «Томь» сыграет с владикавказской «Аланией».
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