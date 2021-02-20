ЦСКА, «Динамо» и «Рубин» отдадут «Тамбову» игроков в бесплатную аренду

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал о возобновлении сезона и игроках, которые пополнят состав.



«В Кубок России и чемпионат будем заходить новой командой. Практически с чистого листа будем играть, еще есть время доукомплектоваться. Думаю, 3–4 матча пойдут на становление игры, чтобы мы были похожи на команду.



Разговаривали с «Рубином», к нам приедет молодой нападающий. Есть договоренность с «Динамо» и ЦСКА. Если повезёт, у нас появятся ещё два-три опытных игрока. Прекрасно понимаем, что молодой команде нужен стержень. Нам хочется не просто доигрывать, а именно поиграть. Отношусь с опаской к первым турам и с оптимизмом, что нам удастся кого-то дозаявить. Хочется собрать боеспособную команду и еще посражаться», — сказал Первушин в интервью для пресс-службы «Тамбова».

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