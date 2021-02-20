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«Ливерпуль» — «Эвертон»: онлайн-трансляция мерсисайдского дерби начнётся в 20:30

«Ливерпуль» — «Эвертон»: онлайн-трансляция мерсисайдского дерби начнётся в 20:30
Футбол / Англия 0
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Сегодня, 20 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд». Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мерсисайдского дерби.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Ассистенты — Дэниел Кук и Сиан Мэсси Резервный рефери — Пол Тирни.

«Ливерпуль» в 24 матчах набрал 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (37) — на 7-м месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (56).

Матч первого круга «Эвертон» — «Ливерпуль» состоялся 17 октября 2020 года и завершился вничью со счётом 2:2. Матч был омрачён тяжелейшей травмой защитника красных Вирджила ван Дейка.

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