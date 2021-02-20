Защитник «Вест Бромвича» удалён за фол последней надежды в матче с «Бёрнли». Видео

В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» проходит матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Вест Бромвич Альбион». После первого тайма счёт ничейный — 0:0.



На 30-й минуте матча защитник гостей Олувасемилого Аджайи сыграл рукой и помешал нападающему «Бёрнли» Матею Выдре убежать один на один с вратарём. Арбитр после видеопросмотра разобрался в эпизоде и удалил футболиста «дроздов».

Видео нарушения и удаления Олувасемилого Аджайи

«Бёрнли» в 24 матчах набрал 27 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич Альбион» (13) — на 19-м месте.



Матч первого круга «Вест Бромвич» — «Бёрнли» состоялся 19 октября 2020 года и завершился вничью со счётом 0:0.