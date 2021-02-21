Игорь Семшов: когда Зобнин на фланге — он просто черновая лошадка «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов оценил решение главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско поставить Романа Зобнина на фланг полузащиты в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2).

«Я уже не раз говорил, что Зобнин — не крайний полузащитник. Это игрок середины поля. Когда он действует в середине поля, у «Спартака» есть конструктивная игра. Он хорошо двигает мяч, хорошо подключается в атаку, может нанести разящий удар, что случалось неоднократно. Когда Зобнин на фланге — он просто черновая лошадка для «Спартака». Не скажу, что он сегодня потерялся, просто он не сыграл так эффективно, как мы все от него ждем», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

В матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» обыграло «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 2:0.