Мостовой: Тедеско остался, и что имеем в итоге? «Спартак» бездарно вылетел из Кубка

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал проигрыш красно-белых в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2).

«Не ожидал, что «Спартак» может проиграть «Динамо». По составу красно-белые не только не уступают, но и превосходят соперника. Видел состав «Динамо», и там, например, полно молодых. Конечно, не хочется всё сваливать на то, что «Спартак» приехал в Москву тренироваться, хотя здесь уже месяц морозы…



Тема ухода Тедеско будет мусолиться до последних дней немца в Москве. Стоит вернуться в декабрь, когда он выступил с заявлением об уходе: я, например, не понимал, зачем он это говорит, а потом остаётся. Конечно, это была глупость с его стороны. Хотя он объяснил свои действия тем, что у клуба есть время подыскать нового тренера…

Если он уйдёт, то 10 других тренеров будут стоять у стадиона «Спартака» и просить, чтобы их взяли туда. А ещё 20 — на границе. Тедеско остался, но что имеем в итоге? «Спартак» бездарно вылетел из Кубка России, проиграв принципиальному сопернику», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.