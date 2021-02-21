«Манчестер Сити» летом покинут несколько игроков
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что летом команду покинут несколько игроков.
«Считаю, все наши игроки заслуживают того, чтобы оставаться здесь на долгие годы. У них исключительные качества, в этом нет сомнений. Но год от года ситуация меняется, потому что есть футболисты, которые адаптируются под новые роли, а есть те, кто не может этого сделать. Дело не в качестве, а в признании того, что иногда ты не выходишь на поле. В такой момент игроку лучше уйти», — цитирует Гвардиолу Goal.
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 24 матчах набрали 56 очков и уверенно лидируют в розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от преследователей («Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити») на 10 очков.
Гвардиола: в АПЛ на кону ещё 42 очка, наш отрыв — всего лишь 10. Нам есть куда расти
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