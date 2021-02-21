ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка России

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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «СКА-Хабаровска» на матч 1/8 финала Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «СКА-Хабаровск».



ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Щенников, Зайнутдинов, Ахметов, Дзагоев, Сигурдссон, Влашич, Шкурин.



Запасные: Боков, Васин, Чалов, Эджуке, Кучаев, Марадишвили, Рондон, Карпов, Тикнизян, Бохинен, Обляков.



«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Эмерсон, Большаков, Суслов, Безлихотнов, Колесниченко, Квеквескири, Мартусевич, Брагин, Барков, Базелюк.



Запасные: Городовой, Малеев, Георгиевский, Никифоров, Иванков, Першин, Илик, Батюнин, Назаров.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Василием Казарцевым. Ассистенты — Егор Болховитин и Александр Кудрявцев. Резервный рефери — Алексей Матюнин.