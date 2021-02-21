«Краснодар» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка России начнётся в 17:00

Сегодня, 21 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка России «Краснодар» — «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Сочи».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Ассистенты — Алексей Лунёв и Роман Усачев. Резервный рефери — Анатолий Жабченко.

На групповом этапе турнира «Сочи» обыграл пермскую «Звезду» (1:0) и «Оренбург» (1:1, 4:2 — по пенальти). «Краснодар» вступит в соревнования на этой стадии, так как команда принимает участие в еврокубках. Действующим победителем турнира является «Зенит». В финале Кубка России 2020 года санкт-петербургский клуб со счётом 1:0 обыграл «Химки».