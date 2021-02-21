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«Аугсбург» на последних минутах матча упустил победу над «Байером»

В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» сыграл вничью с леверкузенским «Байером». Встреча проходила на стадионе «WWK-Арена» в Аугсбурге и завершилась со счётом 1:1.

На 5-й минуте первый гол в матче забил нападающий хозяев Флориан Нидерлехнер. На 55-й минуте VAR отменил пенальти, назначенный за фол против полузащитника «Аугсбурга» Даниэля Калиджиури. Защитник «Байера» Эдмон Тапсоба сравнял счёт на четвёртой минуте добавленного времени, ему ассистировал Демарай Грей.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом. Ассистенты — Бенедикт Кемпкес и Тимо Герах. Резервный арбитр — Торстен Шифнер.

«Аугсбург» набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда Хайко Херрлиха прервала серию из трёх поражений в чемпионате. «Байер» (37) находится на пятом месте в таблице.