Владислав Игнатьев получил травму в первом тайме матча с «Тамбовом»
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев получил травму в матче 1/8 финала Кубка России с «Тамбовом». Счёт — 1:0, идёт первый тайм.
На 35-й минуте Игнатьев получил повреждение, захромал и покинул пределы поля. Хавбек «Локомотива» сразу же ушёл в раздевалку. Вместо Игнатьева на поле вышел Никита Иосифов.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Тамбов». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистенты — Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко. Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова.
На групповом этапе турнира «Тамбов» обыграл «Машук-КМВ» (2:1) и брянское «Динамо» (2:0). «Локомотив» вступил в соревнования на этой стадии, так как команда принимала участие в еврокубках.
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