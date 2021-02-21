Владислав Игнатьев получил травму в первом тайме матча с «Тамбовом»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев получил травму в матче 1/8 финала Кубка России с «Тамбовом». Счёт — 1:0, идёт первый тайм.

На 35-й минуте Игнатьев получил повреждение, захромал и покинул пределы поля. Хавбек «Локомотива» сразу же ушёл в раздевалку. Вместо Игнатьева на поле вышел Никита Иосифов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Тамбов». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистенты — Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко. Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова.



На групповом этапе турнира «Тамбов» обыграл «Машук-КМВ» (2:1) и брянское «Динамо» (2:0). «Локомотив» вступил в соревнования на этой стадии, так как команда принимала участие в еврокубках.