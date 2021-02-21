Моуринью: мои методы и методы моего тренерского штаба не уступают ничьим в мире

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью после поражения «шпор» в матче 25-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (1:2) ответил на вопрос, сомневается ли он в себе.



«Сомневаюсь ли я в собственных методах работы? Нет, вовсе нет. Нисколько. Ноль сомнений. Иногда результат лишь следствие множества разных причин. Мои методы и методы моего тренерского штаба не уступают ничьим в мире.



Я не знаю, что вы подразумеваете под кризисом. Если кризис это разочарование и печаль в раздевалке, то у нас кризис, потому что никто не счастлив, и мы все показали это своим отношением в сегодняшнем матче.



Когда команда сражается так, как она сражалась сегодня, до последней секунды, пытаясь добиться другого результата, нельзя утверждать, что она в кризисе», – приводит слова Моуринью Evening Standard.

«Вест Хэм» в 25 матчах набрал 45 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм» (36) — на 9-м месте.