Моуринью: мои методы и методы моего тренерского штаба не уступают ничьим в мире

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью после поражения «шпор» в матче 25-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (1:2) ответил на вопрос, сомневается ли он в себе.
«Сомневаюсь ли я в собственных методах работы? Нет, вовсе нет. Нисколько. Ноль сомнений. Иногда результат лишь следствие множества разных причин. Мои методы и методы моего тренерского штаба не уступают ничьим в мире.
Я не знаю, что вы подразумеваете под кризисом. Если кризис это разочарование и печаль в раздевалке, то у нас кризис, потому что никто не счастлив, и мы все показали это своим отношением в сегодняшнем матче.
Когда команда сражается так, как она сражалась сегодня, до последней секунды, пытаясь добиться другого результата, нельзя утверждать, что она в кризисе», – приводит слова Моуринью Evening Standard.
«Вест Хэм» в 25 матчах набрал 45 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм» (36) — на 9-м месте.
- 21 февраля 2021
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