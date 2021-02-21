Жозе Моуринью прокомментировал поражение «Тоттенхэма» в матче с «Вест Хэм Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал поражение «шпор» в матче 25-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (1:2).



«Конечно, мне грустно. Чувствую, результат должен быть иным, особенно учитывая нашу игру во втором тайме. У меня в некоторой степени дежавю. Защита «Вест Хэма» сегодня сыграла блистательно, их центральные защитники сделали этот матч очень тяжёлым для нас.



Мы начали игру с ошибки, а потом снова ошиблись в самом начале второго тайма. Но во второй половине встречи моя команда пробовала всё возможное для того, чтобы как минимум отыграться. У нас были моменты, мы попадали в перекладину, в штангу, создавали хорошие моменты. Мы били из отличных позиций, так что должны были забить больше голов.



Думаю, люди, смотревшие матч, поняли причину пропущенных нами голов. Я уже долгое время говорю на эту тему, и, пожалуй, не всегда есть смысл зацикливаться на этом. Мои футболисты бились, и я не хочу их критиковать, а хочу отметить их дух. Они бились, бились яростно, но не смогли достигнуть положительного результата. Мы старались играть, но нам не повезло.



Перед матчем я не смотрел в таблицу, а был сосредоточен на игре. Целью была победа, и уже после победы можно посмотреть в турнирную таблицу. Сейчас очень сложно думать о топ-4. Нам будет очень, очень сложно. Лига Европы – отличный способ попасть в Лигу чемпионов, а заодно и завоевать трофей. Парни бьются, а когда команда старается, то есть вера в то, что случится что-то хорошее", — приводит слова португальского специалиста BBC.

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«Вест Хэм» в 25 матчах набрал 45 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм» (36) — на 9-м месте.