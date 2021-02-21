Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» в большинстве проиграл «Ахмату», Норманн не забил с пенальти в конце матча

«Ростов» в большинстве проиграл «Ахмату», Норманн не забил с пенальти в конце матча
Футбол / Кубок России 0
Аудио-версия:

В матче 1/8 финала Кубка России «Ростов» проиграл «Ахмату». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 19-й минуте полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша открыл счёт, реализовав пенальти, назначенный за фол Матиаса Норманна. В начале второго тайма защитник грозненцев Максим Ненахов получил вторую жёлтую карточку. На 82-й минуте Норманн не реализовал пенальти, удар отразил вратарь Гиорги Шелия.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Ассистенты — Александр Богданов и Алексей Ширяев. Резервный рефери — Ян Бобровский.

На групповом этапе турнира грозненский «Ахмат» обыграл ногинское «Знамя» (3:0) и ярославский «Шинник» (1:1, 4:3 — по пенальти). «Ростов» вступил в соревнования на этой стадии.

Кубок России. 1/8 финала
21 февраля 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Бериша – 19' (пен)
Удаления: нет / Ненахов – 47'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021