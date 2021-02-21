«ПСЖ» — «Монако»: Головин остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Пари Сен-Жермен» и «Монако» на матч 26-го тура французской Лиги 1. Российский полузащитник монегасков Александр Головин остался в запасе.
«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Курзава, Маркиньос, Флоренци, Гейе, Паредес, Эррера, Кин, Икарди, Мбаппе.
Запасные: Рико, Баккер, Диалло, Керер, Верратти. Рафинья, Дракслер, Перейра, Симонс.
«Монако»: Лекомт, Каю, Дисаси, Марипан, Бадьяшиле, Агилар, Диоп, Фофана, Чуаэми, Фолланд, Бен Йеддер.
Запасные: Манноне, Балло-Туре, Матсима, Сидибе, Дьятта, Фабрегас, Головин, Матазо, Йоветич.
Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Пари Сен-Жермен» — «Монако».
«Монако» набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Пари Сен-Жермен» (54) — на третьем месте.
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