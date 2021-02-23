Криштиану Роналду отреагировал на победу «Ювентуса» в матче с «Кротоне»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на победу в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Кротоне». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Португальский форвард в этой встрече оформил дубль. Ещё один гол в свой актив записал Уэстон Маккенни.
«Важная победа! Рад внести свой вклад! Продолжаем, ребята!» — написал Роналду в своём «инстаграме».
Туринский «Ювентус» набрал 45 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Кротоне» (12) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (53).
В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» встретится с «Вероной», а «Кротоне» проведёт матч с «Кальяри».
Роналду забил всем командам Серии А
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