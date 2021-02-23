Фернандиньо прокомментировал информацию о предложении стать ассистентом Гвардиолы

35-летний бразильский полузащитник английского «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал информацию о том, что ему предложили стать ассистентом Хосепа Гвардиолы.

«Я сосредоточен на «Манчестер Сити». Я знаю, насколько я нужен товарищам по команде. Я принял решение решать своё будущее только после окончания сезона. У меня уже было предложение, но быть не частью команды Гвардиолы, а стать сотрудником клуба. Я был польщён после восьми лет в «Манчестер Сити» тем уважением, которое приобрёл здесь, но это решение я отложил», — приводит слова Фернандиньо Goal со ссылкой на TNT Sports.

Фернандиньо является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе». В 2013 году бразилец перешёл в «Манчестер Сити» из донецкого «Шахтёра». «Горожане» заплатили за этот переход € 40 млн.

В нынешнем сезоне 35-летний бразилец провёл 10 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «Манчестер Сити» действует до 30 июня 2021 года.