Криштиану Роналду — единственный футболист, сыгравший более тысячи матчей в XXI веке

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал единственным футболистом, сыгравшим более тысячи матчей в XXI веке. Об этом сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). В общей сложности форвард вышел на поле 1047 раз.
На втором месте рейтинга находится экс-вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс. Голкипер сыграл в 974 встречах в XXI веке, однако он провёл ещё 74 матча в XX веке. Таким образом, если считать все матчи, Касильяс вышел на поле на один раз больше, чем Роналду (1048). На третьем месте рейтинга IFFHS находится защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес. Он провёл все матчи в XXI веке, всего их 969.
Места с 4 по 10 выглядят следующим образом: Хави (937 матчей + 80 в XX веке), Ясухито Эндо (909 + 84), Златан Ибрагимович (907 + 9), Рожерио Сени (904 + 310), Лионель Месси (902), Джанлуиджи Буффон (852 + 212), Хавьер Дзанетти (717 + 383).
- 23 февраля 2021
-
09:58
-
09:50
-
09:40
-
09:25
-
08:30
-
05:18
-
04:52
-
04:28
-
04:06
-
03:10
-
02:06
-
01:50
-
00:54
-
00:48
-
00:39
-
00:25
-
00:12
-
00:07
- 22 февраля 2021
-
23:50
-
23:48
-
23:42
-
23:27
-
23:18
-
23:11
-
22:40
-
22:35
-
22:31
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:44
-
21:37
-
21:36
-
21:35
-
21:27