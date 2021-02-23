Спонсор «Знамени» рассказал, сколько получают Павлюченко, Шишкин и Янбаев

Спонсор команды ПФЛ «Знамя» Алексей Соколов (фамилия изменена по просьбе героя интервью) рассказал о размерах выплат таким известным игрокам клуба, как Роман Павлюченко, Роман Шишкин и Ренат Янбаев.
«Надо понимать, что ребята играют за нас не из-за денег. Это 10 тысяч рублей за победу. Но я уже жду, что сейчас все скажут – вот, совсем наши звёзды докатились. Но нет, конечно, ребятам просто хочется играть на профессиональном уровне, получать от этого удовольствие.
Рома Павлюченко, забивая за нас, добавляет голы в зачёт клуба Григория Федотова. А Рома Шишкин вообще заканчивать пока не собирается, ему нужно играть на профессиональном уровне. Кстати, мы готовы отдать его в аренду «Тамбову». А в целом ребята здесь не ради денег, а ради удовольствия", — сказал Соколов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
- 23 февраля 2021
-
13:19
-
13:19
-
12:45
-
12:41
-
12:26
-
12:25
-
12:17
-
12:07
-
12:01
-
12:00
-
11:53
-
11:47
-
11:46
-
11:08
-
11:06
-
10:53
-
10:30
-
10:22
-
10:17
-
09:58
-
09:50
-
09:40
-
09:25
-
08:30
-
05:18
-
04:52
-
04:28
-
04:06
-
03:10
-
02:06
-
01:50
-
00:54
-
00:48
-
00:39
-
00:25