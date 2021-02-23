«Пришлось продать «мерседес», чтобы начать сезон». Как призёра Евро занесло в ПФЛ

Спонсор «Знамени» рассказал, сколько в клубе получает Павлюченко и другие звёзды, и как сделать клуб бессмертным за счёт болельщиков.

«Знамя» из Ногинска – один из немногих частных клубов России. Большинству болельщиков он известен тем, что за команду выступают Роман Павлюченко, Роман Шишкин, Ренат Янбаев и Александр Шешуков, а ранее играл Александр Самедов. Но «Знамя» – это ещё и клуб, пытающийся жить по средствам и зарабатывать за счёт болельщиков. Алексей Соколов (фамилия изменена по просьбе героя интервью), официально занимающий в «Знамени» должность начальника коммерческого отдела, а по сути спонсирующий клуб, никогда не давал интервью. Но для «Чемпионата» он сделал исключение. Из нашего интервью вы узнаете:

• сколько стоит содержать команду в ПФЛ и на что уходит бюджет частного клуба;

• как сделать так, чтобы клуб жил без привлечения денег от государства и спонсоров;

• сколько во второй лиге зарабатывают в команде Павлюченко, Янбаев и другие звёзды;

• что нужно, чтобы в ПФЛ сыграли Месси и Роналду.

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Карьера Соколова раньше не была связана с футболом – лишь в детстве пару лет он поиграл на городском уровне. После – армия, работа и свой бизнес в 1990-е. Но за футболом он постоянно следил и болел за две команды – московское «Динамо» и шотландский «Данди Юнайтед». «Бизнесом я начал заниматься с 1995-го года – это была и продажа, и обслуживание пейджеров, – говорит Соколов, – потом ушёл в сотовую связь, занимаюсь сим-картами – по сути я агент от сотовых компаний, фирма работает с самыми крупными операторами России. 80% времени занимает бизнес, 20 – работа c клубом. А большая часть финансирования команды идёт с моего инвестиционного бизнеса».

Соколов родом из Ногинска, его родственники по маминой линии жили в этом городе с конца 17 века. Отсюда и любовь к местному клубу, к жизни которого предприниматель подключился в 2018 году. Тогда же первый матч за «Знамя» провёл Роман Павлюченко.

Фото: Пресс-служба ФК «Знамя»

– Всегда знал, что тут играл Федотов, как команда выступала в СССР, поэтому сейчас захотелось помочь клубу финансово, – рассказывает Соколов, – клуб воссоздали в 2011 году, а я подключился в 2018-м. Сейчас «Знамя» – на 100% частный клуб. Мой друг просил меня помочь, объяснял, сколько нужно денег на ЛФЛ. Говорил: если все бизнесмены города скинутся – сможем спокойно выступать в ЛФЛ! Я года два слушал его, слушал, и решился. До 2016 года главным инвестором «Знамени» был мой друг – нынешний президент клуба Олег Пушенок. Потом подключался город– они выделяли деньги с 2016-го по 2019 год. Но сейчас город обрезал финансирование, и мы справляемся сами.

Откуда берутся и на что тратятся деньги

Официально форма руководства «Знамени» – некоммерческое партнёрство, помимо Соколова там ещё семь человек с равными правами. Но на 99% финансами обеспечивает клуб Соколов. При этом полностью переоформлять команду на себя он не хочет: «Это лишние движения. Ты либо хочешь вкладывать в футбол, либо нет. А того, что кто-то может меня обмануть и как-то забрать клуб, я не боюсь – в этом нет смысла. Если чисто гипотетически предположить, что что-то такое может случиться, это неизвестно ещё, сколько лет ждать, чтобы было выгодно всё забрать. Но я доверяю людям, с которыми работаю».

Спортивным объектами «Знамя» не владеет – домашний стадион предоставляет город, причём бесплатно. Там же команда и тренируется до матчей – всё необходимое у игроков есть, поэтому база клубу не нужна. С бытовыми вопросами на стадионе – светом, уходом за полем, скамейками и раздевалками, клубу тоже помогает город. Но иногда включаться приходится и клубу: «После реконструкции, к сожалению, нужно было немного доделать стадион, причём делать это нужно было срочно, – рассказывает Соколов, – у города денег на это не осталось, поэтому около 800 тысяч рублей вложили мы сами».

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Раньше власти Ногинска больше помогали клубу, но всё изменилось в марте 2020-го, когда до России добрался коронавирус. До пандемии город на 100% спонсировал «Знамя», но и средств клубу требовалось меньше – команда выступала в ЛФЛ, а не в ПФЛ:

– Раньше на сезон нам максимум нужно было пять миллионов рублей, эту сумму власти могли себе позволить, – говорит Соколов, – но в ПФЛ, по нашим расчётам, нам нужно в шесть раз больше. И вот эти 30 миллионов – это уже мои деньги. Город, даже если бы мог чем-то помочь, максимум дал бы всё равно лишь пять миллионов. Но из-за пандемии денег нет, как не будет и дальше. На сегодняшний день я потратил на команду около 17 миллионов, но к концу сезона сумма возрастёт до 30.

– На что уходят эти деньги?

– Взнос на выступление – один миллион пятьдесят тысяч рублей. Потом взносы на зарплаты судьям – это около 25 тысяч за игру, плюс мы должны обеспечивать их проезд, проживание и питание: выходит около 70 тысяч за каждый домашний матч, а их у нас 15. А есть ещё выездные – вылет на Сахалин, например, обошёлся нам в 600 тысяч рублей. Если на выезд едем на автобусе – тоже 40-50 тысяч. Плюс что-то по мелочи – бинты, йод, другие необходимые для врачей средства. И не стоит забывать про зарплаты – процентов 60-70 уходит на это.

– Какая у вас самая большая зарплата в клубе?

– Всего у нас два футболиста, кто играет за 50 тысяч рублей в месяц. Остальные получают меньше. Есть и те, кто за двенадцать с копейками играют. Некоторым в 19-20 хочется заявить о себе, для них деньги не главное.

Ренат Янбаев и Роман Шишкин Фото: Пресс-служба ФК «Знамя»

– Хоть что-то из затрат получается отбить?

– Мы трижды сыграли в Кубке страны, полтора миллиона заработали. Да, эти деньги заплатят летом, но мы можем на них рассчитывать.

– В сравнении с другими клубами ПФЛ насколько большие у вас траты?

– Нам недавно пришёл официальный план по развитию ПФЛ. На сегодняшний день средний бюджет клубов лиги там указан 60 миллионов рублей, в два раза больше, чем наш. Я думаю, что там зарплаты выше. Может, что-то ещё, точно тут сказать не могу.

Павлюченко, Самедов, Янбаев

«Знамя» интересно не только тем, что это один из немногих частных клубов в России. За команду выступают известные российские футболисты: Янбаев, Шишкин, Шешуков и Павлюченко. А раньше с ними играл и Александр Самедов.

Договаривался со всеми ними Янбаев – сам Ренат вырос в Ногинке и до академии ЦСКА тренировался именно в местной СДЮШОР. «С Павлюченко, да и со всеми остальными, договаривался Ренат, – объясняет Соколов, – Если бы он поиграл с Месси или Роналду, то и они бы годик за «Знамя» отыграли – в переговорах Янбаев прекрасный спец».

Но Янбаев и компания играют без зарплат – на любительских контрактах. Всё, что получают экс-игроки сборной России – это премии.

– Надо понимать, что ребята играют за нас не из-за денег, – рассказывает Соколов, – это десять тысяч рублей за победу. Но я уже жду, что сейчас все скажут – вот, совсем наши звёзды докатились. Но нет, конечно, ребятам просто хочется играть на профессиональном уровне, получать от этого удовольствие.

Ренат Янбаев Фото: Пресс-служба ФК «Знамя»

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Приглашение таких звёзд для «Знамени» не только имиджевая, но и финансовая история. На дебют Самедова за «Знамя» клуб собрал полный стадион, а благодаря хорошим отношениям с игроками те, в свою очередь, готовы помогать клубу. Самедов, например, подарил специальный врачебный прибор клубу, стоимостью в 240 тысяч рублей. За что в клубе Александра благодарят до сих пор. Да и для привлечения зрителей на трибуну выступление звёзд за «Знамя» важно: Соколов признаётся, что без них, скорее всего, на команду ходило бы раза в два меньше людей.

– Ребятам интересно играть на профессиональном уровне, – говорит Соколов, – Рома Павлюченко, забивая за нас, добавляет голы в зачёт клуба Григория Федотова. А Рома Шишкин вообще заканчивать пока не собирается, ему нужно играть на профессиональном уровне. Кстати, мы готовы отдать его в аренду «Тамбову». А в целом ребята здесь не ради денег, а ради удовольствия.

– Павлюченко как-то прилетал на матч «Знамени» на вертолёте. А у вас свой вертолёт есть?

– Нет, я на машине предпочитаю (смеётся). Рома, кстати, говорил, что в Англии на вертолёте на матчи не прилетал, а здесь – пожалуйста. Кстати, по поводу машины: чтобы начать сезон в ПФЛ мне пришлось продать Mercedes-Benz.

– Расскажите подробнее.

– На самом деле такого, чтобы не хватало денег, не было. Нужно было срочно внести деньги перед стартом сезона, и, чтобы не переводить их с бизнеса, я вложил те, что выручил за продажу машины. Просто всё так хорошо совпало.

Роман Павлюченко Фото: Пресс-служба ФК «Знамя»

Краудфандинговая кампания

В январе «Знамя» объявило о новой и даже революционной для российского футбола стратегии – краудфандинге. В клубе предложили болельщикам добровольно поддержать клуб деньгами. Идея таких «донатов» принадлежит самому Соколову, который вдохновился словами владельца «Спартака» Леонида Федуна:

– Я прочитал интервью Федуна «Чемпионату», где он сказал, что хочет отдать клуб болельщикам. Начал изучать тему, понял, что взносы от болельщиков практикуются в Европе. И решил попробовать сделать это здесь.

Согласно подсчётам, клуб сможет спокойно выступать в ПФЛ, если шесть тысяч человек будут каждый месяц «скидываться» по 385 рублей. То есть суммы в 4620 рублей в год (от шести тысяч человек) хватит клубу на один сезон в ПФЛ. Болельщики при этом получат привилегии – смогут участвовать в выборах президента, утверждать бюджет клуба и решать, нужен ли команде тот или иной футболист: «Допустим, мы отыграли сезон, а дальше спросили у наших болельщиков-спонсоров – кто из игроков их не устраивает. Проводим голосование, и, если больше 75% фанатов за уход футболиста – клуб разорвёт с ним контракт. Это прямое управление делами команды».

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На сегодняшний день взносы сделали четыре человека, один из них – сразу на год. Ещё десять человек готовы сделать такие пожертвования в ближайшее время. Но расстройств по этому поводу у Соколова нет:

– Вода камень точит. Будем и дальше объяснять людям, зачем это нужно. Главная мысль – при таких вложениях от болельщиков команда будет жить всегда, независимо от спонсоров, прихотей руководства или властей. Да и запустили мы это только месяц назад, были праздники, а сезон сейчас на паузе. До лета в планах было набрать тысячу таких болельщиков-подписчиков.

Если смотреть скорость чисто математически, то это нереально. Но если будет всплеск, а хочется верить, что он будет, то это будет реально. Сезон ведь ещё не возобновился. Мне самому интересно – будет отдача от болельщиков или нет. И я в людей верю.

– Никакого негатива не получали после этого предложения? В попрошайничестве вас не обвиняли?

– Нет, я не видел негатива, хотя и позитива много не было. А друзья, наоборот, поддержали. Главное – начать, а там посмотрим, насколько верна моя вера в людей (улыбается).

– Судя по фотографиям клуба с матчей – на стадион ходят не так много людей.

– На матч с «Ахматом» билетов даже не хватило! Люди шли в кассу, а билеты уже закончились. Если брать матчи обычные, от разрешённой квоты в 1200 человек приходили 600-700. Но у нас билеты стоят по 200 рублей, хотя многие клубы в ПФЛ и ФНЛ пускают людей бесплатно. Чтобы больше ходило, нужно создавать шоу, работать с людьми. Ну и выигрывать хотелось бы почаще. И хотелось бы, чтобы в городе было больше рекламы клуба, чтобы из каждого утюга люди слышали про «Знамя». В городе всё-таки больше ста тысяч человек живёт.

Фото: Пресс-служба ФК «Знамя»

– Вам не жалко 27 миллионов в год на клуб, где на матч ходят по 700 человек?

— Нет, почему должно быть жалко? Я же всё обдумывал несколько лет. Минимум лет десять у «Знамени» в ПФЛ со мной всё должно быть в порядке. Зачем жалеть, если мне всё нравится.

– Планов на ФНЛ пока нет?

– Чтобы выйти в ФНЛ, надо ещё миллионов 45 к тем 30, что я уже вкладываю. Меня Янбаев спрашивал: «Может, пора?». Я говорю: «Рен, можно без вот этих вопросов? Спустя лет шесть-семь деньги закончатся, и мы даже в ПФЛ играть не сможем». Лучше пока стабильно играть в ПФЛ, идти постепенно. Если будут финансы, новые спонсоры – пойдём хоть завтра. Но мои финансовые возможности заточены под ПФЛ, а выше головы прыгать не хочу – лучше развиваться постепенно.