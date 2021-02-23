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Гасперини: «Реал» — одна из лучших команд в мире. В Лиге чемпионов мадридцы очень опасны

Гасперини: «Реал» — одна из лучших команд в мире. В Лиге чемпионов мадридцы очень опасны
Футбол / Лига чемпионов 0
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».

«Сейчас мы переживаем важный период в сезоне. Лучшим началом будет победа в первом матче, но мы должны сохранять осторожность. „Реал“ — одна из лучших и самая успешная команда в мире. Для нас гордость встретится с таким клубом, как „Реал“. Мы должны сконцентрироваться на противостоянии. У мадридского клуба большой опыт выступления в Лиге чемпионов, они очень опасны. Мы хотим произвести хорошее впечатление, мы полны мотивации», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» состоится завтра, 24 февраля, в Бергамо (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск. Ответная встреча состоится 16 марта в Мадриде.

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