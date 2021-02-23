Левандовски превзошёл Рауля и вышел на третье место в списке бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски открыл счёт в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» и превзошёл бывшего игрока «Реала» Рауля Гонсалеса, выйдя на третье место в списке бомбардиров Лиги чемпионов. У немецкого форварда 72 забитых мяча, на второй строчке рейтинга находится форвард «Барселоны» Лионель Месси (119). Лидер — нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (134).



Напомним, Левандовски перешёл в мюнхенскую «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. В нынешнем сезоне польский форвард принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, забил 26 мячей и отдал 6 результативных передач. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши. Польский форвард стал лучшим в 2020 году по версии многих популярных изданий и порталов, таких как Marca, The Guardian, Globe Soccer. Он также признан лучшим спортсменом года по версии Международной спортивной прессы и лучшим футболистом года по версии ФИФА.

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