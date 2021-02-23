Лукаку назвал лучшего действующего футболиста мира

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением о лучшем действующем футболисте в мире.



«Лучший в мире игрок на данный момент — Роберт Левандовски. Мне нравится его трудовая этика и игра. Настоящий профессионал», — написал Лукаку на своей странице в «Твиттере».



Напомним, Левандовски перешёл в мюнхенскую «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. В нынешнем сезоне польский форвард принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, забил 26 мячей и отдал 6 результативных передач. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши. Польский форвард стал лучшим в 2020 году по версии многих популярных изданий и порталов, таких как Marca, The Guardian, Globe Soccer. Он также признан лучшим спортсменом года по версии Международной спортивной прессы и лучшим футболистом года по версии ФИФА.