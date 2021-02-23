Лукаку назвал лучшего действующего футболиста мира

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением о лучшем действующем футболисте в мире.
«Лучший в мире игрок на данный момент — Роберт Левандовски. Мне нравится его трудовая этика и игра. Настоящий профессионал», — написал Лукаку на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Левандовски перешёл в мюнхенскую «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. В нынешнем сезоне польский форвард принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, забил 26 мячей и отдал 6 результативных передач. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши. Польский форвард стал лучшим в 2020 году по версии многих популярных изданий и порталов, таких как Marca, The Guardian, Globe Soccer. Он также признан лучшим спортсменом года по версии Международной спортивной прессы и лучшим футболистом года по версии ФИФА.
- 23 февраля 2021
-
20:48
-
20:34
-
20:17
-
20:07
-
20:01
-
20:00
-
19:45
-
19:42
-
19:18
-
19:12
-
19:00
-
18:55
-
18:43
-
18:40
-
18:37
-
18:23
-
17:58
-
17:55
-
17:43
-
17:39
-
17:24
-
17:00
-
16:59
-
16:55
-
16:45
-
16:34
-
16:30
-
16:17
-
16:03
-
16:03
-
15:31
-
15:08
-
15:05
-
14:59
-
14:57