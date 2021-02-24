Тухель: вскрыть оборону «Атлетико» — одна из самых сложных задач

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:0).
«Челси» хотел доминировать на половине поля соперника, никогда не терять концентрацию, не допускать простых ошибок и не забывать о контратаках. Это был очень дисциплинированный матч с нашей стороны и, как следствие, заслуженная победа. Тяжёлая работа, командные усилия — основа для большой победы.
Мы знали, что «Атлетико» может закрыться в обороне и, несмотря на это, мы должны были показать свою смелость в игре на их половине поля. «Атлетико» готов оставлять 8 игроков в своей штрафной площади, что означало для нас лишь одно – «Челси» должен сохранять высокую интенсивность в игре. Мы не позволяли им продышаться и выходить в контратаки и получили за это достойную награду в виде победы.
Вскрыть оборону «Атлетико» — это одна из самых сложных задач», — цитирует Тухеля Goal.
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