Тренер загребского «Динамо»: вряд ли «Краснодар» будет менять стиль игры в ответном матче

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Краснодаром». Первая встреча в Краснодаре завершилась победой хорватской команды со счётом 3:2.
«Близится важный матч. Мы добились отличного результата в первой встрече, но в ответном матче мы должны быть более сконцентрированными и эффективными. Это единственный способ повторить результат первой встречи. «Краснодар» вряд ли будет менять игровой стиль. Нам стоит встречно атаковать. Я ожидаю, что в Загребе «Краснодар» сыграет так же, но с большей мотивацией. Берг — не единственный опасный игрок в составе краснодарцев, у соперника хватает хороших футболистов», — приводит слова Мамича Sportske Novosti.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» Загреб — «Краснодар» состоится завтра, 25 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск.
- 24 февраля 2021
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