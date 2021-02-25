Тибо Куртуа о матче с «Аталантой»: не ожидал такой спокойной ночи у ворот

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Аталантой» (1:0). На 17-й минуте «Аталанта» осталась в меньшинстве после удаления Ремо Фройлера за фол на Ферлане Менди. Победный гол за «Королевский клуб» на 86-й минуте забил Менди.

«Не ожидал такой спокойной ночи у ворот. Красная карточка помогла в этом смысле, поскольку означала, что они не могли много атаковать и играли в контратаке. На этой неделе мы много работали над стандартными положениями, пытаясь вывести их из игры, поскольку мы знали, что у них крепкая оборона», — приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде (Испания). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира переиграла «Пари Сен-Жермен».