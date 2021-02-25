«Футбольное самоубийство». Гасперини раскритиковал судейство в матче «Аталанта» — «Реал»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини раскритиковал судейство в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом». На 17-й минуте «Аталанта» осталась в меньшинстве после удаления Ремо Фройлера за фол на Ферлане Менди.
«Игра была испорчена. В прошлом сезоне, после абсолютного хаоса, правила игры рукой были улажены. Теперь у нас есть искушение устранить любую форму контакта в футболе, и это самоубийство для спорта. Меня только что дисквалифицировали за то, что я сказал что-то в Серии А, и если я скажу что-то сейчас, то УЕФА дисквалифицирует меня на месяц. Но это футбольное самоубийство. У нас не может быть судей, которые никогда не играли в эту игру. Если они не видят разницы, то, честно говоря, им следует пойти и найти другую работу. Они должны заставить людей, которые играли в футбол, обслуживать матчи. У судей теперь тоже есть видеоповторы, у них есть всё необходимое, чтобы судить, и все же даже с повторами они ошибаются», — приводит слова Гасперини Football Italia.
Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде (Испания). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира переиграла «Пари Сен-Жермен».
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